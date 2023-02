Der Oberhausener Ortsverband der CSU diskutiert bei seiner Mitgliederversammlung nicht nur aktuelle Themen. Es stehen auch Wahlen auf der Agenda.

Krieg, Grundsteuer, Fachkräftemangel, Probleme vor Ort: Bei der Mitgliederversammlung des Oberhausener Ortsverbands der CSU standen viele Themen auf der Agenda. Unter die Anwesenden im Innovationszentrum in Unterhausen mischte sich neben Bürgermeister Fridolin Gößl auch Kreisvorsitzender Matthias Enghuber sowie die stellvertretende Generalsekretärin der CSU, Tanja Schorer-Dremel.

Die Landtagsabgeordnete nahm Stellung zum Krieg in der Ukraine und erläuterte ausführlich die Position der CSU. Auch die Grundsteuerreform und deren Umsetzung in Bayern wurde heiß diskutiert. Insbesondere hoben die Mitglieder den Fachkräftemangel im Handwerk und den freien Berufen, besonders in der medizinischen Versorgung hervor. Auch Enghuber bezog Stellung und gemeinsam mit Schorer-Dremel versprach er, sich verstärkt für diese Problematik im Landtag einzusetzen. Rathauschef Gößl wies anhand zahlreicher Beispiele auf Probleme der Kommune hin, auch hier folgte eine rege Diskussion mit den beiden Abgeordneten.

Michael Schmiz bleibt Vorsitzender der CSU Oberhausen

Nachdem Michael Schmiz auf die vergangenen Monate zurückgeblickt und Schatzmeister Anton Kruck eine tadellose Kassenführung bestätigt hatte, standen die Neuwahlen an. Schmiz wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt, ebenso wie seine Stellvertreter Florian Appel und Andreas Baur. Anton Kruck bleibt Schatzmeister, Erhard Jackel Schriftführer. Florian Appel übernimmt zudem den Posten des Digitalbeauftragten. Katharina Heinzlmeier, Robert Habermayr, Klaus Heckl, Thomas Ruf und Thomas Köstler sind erneut bereit, sich als Beisitzer für den Ortsverband einzusetzen.

Abschließend standen noch Ehrungen verdienter Mitglieder für 25 und 50 Jahre Treue zum Ortsverband an. Die Ehrennadeln für 50-jährige Treue wurden von Schorer-Dremel persönlich angesteckt. (AZ)