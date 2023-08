Unterhausen

vor 32 Min.

Mit Bobbycars im Sauseschritt den Berg herunter

Plus Das Bobbycar-Rennen in Unterhausen war wieder einmal ein harter Test für Mann und Material. Zum ersten Mal war auch eine Frau unter den Teilnehmern.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Eigentlich wurde das beliebte Plastikauto dafür entwickelt, um kleinen Kindern das Laufenlernen zu erleichtern. Dass damit auch Erwachsene mit hohen Geschwindigkeiten bergab rasen, war vom Hersteller nicht so vorgesehen. Seit über 20 Jahren veranstalten die Bobbycar-Freunde Unterhausen zum Ende ihres Zeltlagers auf dem Kreuzberg ein Rennen auf einer 550 Meter langen Strecke von der Ulrichskapelle bis zum Ortsrand von Unterhausen. Vergangenes Jahr musste es wegen schlechten Wetters abgesagt werden, in diesem Jahr konnte es bei sommerlichen Temperaturen stattfinden, viele mit Sonnenschirmen und Hüten ausgestattete Besucherinnen und Besucher säumten die Strecke.

Die Frage beim Bobbycar-Rennen ist nicht nur, welches Gefährt am schnellsten ist, sondern auch, welches bis zur Ziellinie durchhält. Foto: Annemarie Meilinger

Wer mitfahren will, muss 18 Jahre alt und mit Helm und Motorradkluft ausgerüstet sein, denn so ein Bobbycar kann schon mal 50 km/h erreichen, und da kann ein Sturz schon wehtun. Zunächst fuhr die „offene Klasse“, also Fahrer mit Konstruktionen, die nur noch an Bobbycars erinnerten, beispielsweise ein „stretched-car" für drei Personen oder ein foliertes Designercar. Im Hauptrennen durften nur unveränderte Originalcars verwendet werden, und hier zeigte sich, wer die nötige Balance und fahrerisches Können bewies. Nur wenige schafften es, die Strecke ohne Radverlust zu bewältigen, auch der Vorsitzende des austragenden Vereins Bobbycarfreunde, Simon Ettinger, musste Federn lassen und trug sein kaputtes Car zweimal zu Fuß über die Ziellinie.

