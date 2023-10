Spektakulöse Blasmusik in Unterhausen

Eine Dame, sieben Herren, zwei Klarinetten, sechs Blechbläser, sieben Franken, einen Oberpfälzer – macht zusammen: acht Herzensblecher. Sie gastieren in Unterhausen.

Eine Klarinette braucht Pflege, Wartung, muss eingestellt, auch repariert werden. Alexander Großnick, Leader vom „Salon- & Jazzorchester Cassablanka“ kennt sich da aus. Bei der Suche nach dem richtigen Klarinetten-Doktor stieß er im Internet auf Andreas Bunzel aus Thüngersheim in Unterfranken. Der gelernte Blasinstrumentenbauer kümmert sich nun schon gut zehn Jahre um Großnicks Holzblasinstrument. Dabei kamen beide Vollblutmusiker natürlich ins Gespräch. Bunzel ist nämlich einer der acht professionellen Musiker, die seit 2010 die „Herzensblecher – eine spektakulöse Blasmusik aus Franken“ bilden. Die acht Musiker kommen am 14. Oktober in die Region.

Sie beschreiben sich selber so: „Eine Dame, sieben Herren, zwei Klarinetten, sechs Blechbläser, sieben Franken, einen Oberpfälzer – macht zusammen: acht Herzensblecher“.

Das dritte Programm der Herzensblecher heißt "App in die Zukunft"

Im Netz stellen sie sich auf amüsante Weise vor: „Andreas, der Pfeifer“ mit der Vorliebe für hohe Töne, die er schon im Kindergarten der Blockflöte entlockte. Nun zaubert er aber auf der ES-Klarinette die schönsten Klänge. „Werner, der Gründervater“, der als Arrangeur seine Kreativität hemmungslos auslebt und an seinem unaufhaltsamen Aufstieg als Trompeter arbeitet. „Thomas, der Weltenbummler“, der die „Blechologie“ ausführlich studierte, dabei sein besonderes Augenmerk auf den Anstoß des harten „d“ der Franken legte. „Tanja, das Schneewittchen“, die ihr Musikstudium ganz der Klarinette, der „Königin aus schwarzem Holz“ widmete. Sie wird als einzige Dame bei den Herzensblechern auf Händen getragen.

„Kalli, der Klassiker“, der seine ersten Gehversuche auf dem Tenorhorn unternahm, dann aber zur Posaune umschwenkte. Für so manchen Text des Musikkabaretts ist er verantwortlich. „Thomas, der Heimkehrer“, der sein Schulmusikstudium mit Hauptfach Posaune absolvierte und heute in der Schule mit der passenden Stimmung die richtigen Töne zu unterrichten versucht. „Hermann, der Spacemaster“ mit einem Hang für Ausgefallenes. Modell-Flugzeuge, Tanz und seine Uni-Arbeit an Kleinst-Satelliten bewegen den „professionellen Amateurmusiker“ bei seinem Vordringen als Posaunist in ungeahnte Dimensionen. Die Leidenschaft „Wolfis, des Jünglings“ ist seit der Grundschule schon die Tuba. Nichts konnte ihn bisher bremsen, weder die Verbannung von einer Konzertbühne, noch ein im Instrument vergessener Socken bei einer Prüfung.

„App in die Zukunft!“ heißt ihr drittes Musikkabarett-Programm, in dem die innovativsten Errungenschaften menschlichen Erfindungsgeistes einer gnadenlosen Analyse unterzogen werden. Die Herzensblecher sind am Puls der Zeit. Denn Fortschritt ist nicht aufzuhalten, digitaler Wahnsinn lauert überall, wenn Apps den Alltag bestimmen und sich die Waschmaschine mit dem Toaster vernetzt.