Tag der offenen Gartentür (5): Die „Staudengärtnerin“ aus Unterhausen

Plus Johanna und Ludwig Huber haben einen Garten, der in mehrere „Räume“ unterteilt ist. Darin spielen verschiedene Farbkonzeptionen und eine exotische Ecke eine Rolle.

Johanna und Ludwig Huber aus Unterhausen war ein schöner Garten mehr wert als die Flitterwochen: Als 1983 ihr Haus fertig wurde, gaben sie ihr Geld lieber für einen Gärtner aus, der ein Grundkonzept erstellte, als für eine teure Reise. Seither hat sich auf dem über 1000 Quadratmeter großen Areal viel verändert. Von der ursprünglichen Gestaltung ist fast nichts mehr übrig, wie Gartenbesitzerin Johanna Huber erzählt.