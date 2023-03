Unterhausener Weihnachtsmarkt verbucht einen Rekorderlös

Ganze 20.000 Euro wurden beim Unterhausener Weihnachtsmarkt eingenommen - und damit sogar zwei Rekorde aufgestellt. Ein Großteil davon kommt karitativen Organisationen zugute.

Der Unterhausener Weihnachtsmarkt, der traditionell immer am ersten Adventswochenende stattfindet, war 2022 ein voller Erfolg. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war der Besucherandrang zum 20. Jubiläums-Markt enorm. Vor allem die Geschäfte an den Zehrständen gingen so gut, wie nie, deshalb ist die Bilanz nach der endgültigen Abrechnung überaus positiv.

Insgesamt 20.000 Euro konnte der Verein "Weihnachtsmarkt Unterhausen" als Erlös verbuchen, davon werden 11.000 Euro an karitative Organisationen in der Region gespendet, 9.000 Euro braucht der Verein für eigene Investitionen. Seit seinem Bestehen hat der Markt insgesamt 100.000 Euro gespendet, mit dem erfolgreichen 20. Markt konnte diese „Schallmauer“ durchbrochen werden.

Unterhausener Weihnachtsmarkt: 11.000 Euro für karitative regionale Organisationen

Jetzt lud der Verein Vertreter von neun Organisationen ins Unterhausener Innovationszentrum ein, um die Spenden zu verteilen. Der größte Teil bleibt in der Gemeinde: der Waldbadverein saniert das marode Schwimmbecken, dazu hilft eine Spende über 5000 Euro. Die Unterhausener Feuerwehr bekommt 1000 Euro als Zuschuss für einen Defibrillator und die Familien- und Seniorenhilfe wird mit 500 Euro die Weiterbildung ihrer Ehrenamtlichen unterstützen. Die Neuburger Tafel, der Hospizverein und die Organisation „Neuburgs kleine Wunder“ erhalten je 1000 Euro, „Neuburg für Neuburger“ und die Zufluchtsstätte für Frauen der Diakonie können 500 Euro in Empfang nehmen. Seit vielen Jahren unterstützt der Weihnachtsmarkt das Tierheim Hamlar, das dieses Jahr wieder 500 Euro für die Unterbringung der Tiere ausgeben kann.

Der Vorsitzende des Vereins, Markus Edenhofer, dankte den Machern seines eigenen Vereins, die jedes Jahr wieder in einem unglaublichen Kraftakt den zweitägigen Markt auf die Beine stellten. Mit dem erwirtschafteten Geld helfen die Ehrenamtlichen anderen Ehrenamtlichen, die in den verschiedenen sozialen Einrichtungen großartige Arbeit leisteten: „Unsere Spende ist dabei nur eine kleine Unterstützung Ihres wertvollen Engagements“.

Zusätzlich zu den Spenden des Vereins wurden noch über 3000 Euro von zwei Ständen erwirtschaftet. Damit werden zwei Schulprojekte im Kongo und in Uganda, sowie die Familien- und Seniorenhilfe in der Gemeinde unterstützt.

