Auch in Königsmoos gibt es jetzt bald First Responder

16 Personen, die meisten aus der Feuerwehr Untermaxfeld, haben sich zu First Respondern ausbilden lassen und werden demnächst als Ersthelfer zu Notfällen fahren.

Plus Als dritte Kommune im Landkreis soll nun auch in Untermaxfeld eine Helfer-vor-Ort-Gruppe aufgebaut werden. Die Ersthelfer wurden bereits ausgebildet, doch es fehlt noch an Geld.

In Untermaxfeld baut die Feuerwehr eine First-Responder-Gruppe auf. Diese rücken im Notfall aus, um die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken und qualifizierte Erste Hilfe zu leisten. Die Helfer sind inzwischen vorhanden, nun fehlt noch Geld für das Equipment.

Die Notarztversorgung wird immer schwieriger, das Netz der Rettungskräfte dünner, besonders auf dem Land. Genau dort aber ist bürgerliches Engagement nach wie vor lebendig. Das zeigt sich nun in Untermaxfeld. Nach Rennertshofen und Ehekirchen wird Königsmoos dann als dritte Kommune im Landkreis über First Responder verfügen, die jeweils der Feuerwehr angegliedert sind. Hinzukommen in Weichering und Burgheim-Straß die Helfer vor Ort, die dieselbe Funktion haben, aber beim BRK angedockt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

