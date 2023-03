Auto beim Starkbierfest abgestellt: Scheibe eingeschlagen

Ein Neuburger stellt sein Auto beim Starkbierfest in Untermaxfeld ab. Als er am nächsten Tag wiederkommt, ist das Auto stark beschädigt.

Im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, ist in der Pfalzstraße in Untermaxfeld ein Auto beschädigt worden. Dieses hatte der 30-jährige Besitzer aus Neuburg laut Polizei am Abend auf dem Parkplatz der Donaumooshalle abgestellt, um das dort stattfindende Starkbierfest zu besuchen.

Starkbierfest in Untermaxfeld: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Als der Mann sein Fahrzeug in den Mittagsstunden des Folgetages abholte, musste er feststellen, dass die Scheibe der rechten, hinteren Fahrzeugtüre eingeschlagen wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte sich den ersten Schätzungen nach auf circa 700 Euro belaufen. Zeugen den Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)