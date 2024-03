Untermaxfeld

Der Landwirtschaftstag war beinahe ein Frauentag

Verkosten war angesagt auf der Marktmeile beim ersten Tag der Landwirtschaft in der Donaumooshalle. Sibylle Küttner (von rechts) und Judit Tuschak vom Haus im Moos begeisterten sich für frisch gebrannte Haselnüsse.

Plus In Untermaxfeld fand zum ersten Mal ein gemeinsamer Tag der Landwirtschaft statt. Besonders die Marktmeile in der Donaumooshalle wurde gut angenommen.

Von Andrea Hammerl

Neue Wege gehen und dem Landfrauen- sowie dem Kreisbauerntag neuen Glanz verleihen – das war das Ziel des ersten gemeinsamen Tags der Landwirtschaft in der Donaumooshalle in Untermaxfeld. So ganz ging das Konzept in puncto Gemeinsamkeit allerdings nicht auf. Das Nachmittagsprogramm mit der Marktmeile und einem ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Vortrag war überwiegend von Frauen besucht.

Die Marktmeile des Landwirtschaftstags fand in der Donaumooshalle statt

Musikalisch begleiteten die Brunner Lausbuam die Veranstaltung in der frühlingshaft dekorierten Donaumooshalle. Das Kuchenbüfett ließ keine Wünsche offen – wie immer, wenn Landfrauen backen und Torten gestalten. Sabine Schindler, Kreisbäuerin aus dem Landkreis Schwandorf, fesselte mit ihrem Vortrag „Vom Schwiegertiger zur Schmusekatze“. Humorvoll und selbstironisch erzählte die Sozialpädagogin, wie sich ihr Verhältnis zur Schwiegermutter nach schweren Anfangsjahren besserte und die beiden sich zum Dream-Team mauserten – was sie allerdings „Kübel an Tränen“ gekostet hatte.

