Untermaxfeld

vor 16 Min.

Mit Sommerfest: Kriegerverein Untermaxfeld blickt auf 100-jähriges Bestehen zurück

Vor fünf Jahren feierte der Soldaten- und Kriegerverein Untermaxfeld die Wiedergründung des Vereins im Jahr 1952, die sich zum 65. Mal jährte, mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

Von Andrea Hammerl

Vor zwei Jahren hätte der Soldaten- und Kriegerverein Untermaxfeld seinen 100. Geburtstag feiern können. Nachgeholt wird die Feier nur bedingt – im Rahmen des Sommerfestes mit einem Friedensgebet am Kriegerdenkmal in Untermaxfeld am Samstag, 16. Juli, um 15 Uhr. Das Sommerfest beginnt bereits eine Stunde früher, um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

