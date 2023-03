Untermaxfeld

06:30 Uhr

"Offen für alles": So stellt sich die IG "Unser Donaumoos" den Bürgern vor

Plus Nach ihrer Gründung im Herbst stellt sich die IG "Unser Donaumoos" nun der Öffentlichkeit vor - und lockt rund 100 Zuhörer an, die viele Fragen, aber auch massive Kritik haben.

Von Andrea Hammerl

„Mitgestalten statt Blockieren“ ist das Ziel der im vergangenen Herbst gegründeten Interessengemeinschaft (IG) „Unser Donaumoos“, die sich am Dienstagabend im praktisch vollbesetzten Geflügelzüchterheim in Untermaxfeld rund 100 Zuhörern vorstellte. „Wir sind offen für alles, wichtig ist uns, ein Auskommen für die Landwirtschaft zu erwirtschaften“, betonte IG-Vorsitzender Gerhard Dittenhauser. „Dafür hat uns Dominik Seitz die aktuellen Deckungsbeiträge verschiedener Feldfrüchte im Donaumoos berechnet, um zu sehen, wo wir stehen“. Die IG wolle in ständigem Austausch mit Politikern und dem Donaumoos-Zweckverband beziehungsweise dem eigens gegründeten Donaumoos-Team die Entwicklung ihres Lebens- und Arbeitsraums mitgestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

