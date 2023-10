Untermaxfeld

Sanierung der Untermaxfelder Kirche ist abgeschlossen

Noch ist die Kirche eingerüstet. Die Arbeiten an der Fassade sind jedoch mittlerweile abgeschlossen. Jetzt ist das Gotteshaus wieder optisch und bautechnisch einwandfrei.

Plus Die 35 Jahre alte Kirche wurde erstmals renoviert. Sechs Wochen haben die Arbeiten an der Fassade gedauert. Was alles gemacht werden musste.

Noch ist die Pfarrkirche St. Joseph in Untermaxfeld eingerüstet, doch die Arbeiten sind seit Mitte Oktober bereits abgeschlossen. Auf circa 65.000 bis 68.000 Euro beziffert Kirchenpfleger Georg Forstner die Kosten für die erste umfassende Außensanierung seit dem Bau der Pfarrkirche im Jahr 1988.

Anfang September wurde mit den Arbeiten begonnen. Vor drei Jahren war die mittlerweile 35 Jahre alte Pfarrkirche innen renoviert worden. Ein Baustatiker hatte die Außenrenovierung empfohlen, damit Putzschäden frühzeitig repariert werden könnten. Denn der Putz hatte über die Jahrzehnte an vielen Stellen Schaden genommen und Risse gezeigt, ganz besonders am Turm. Dessen Dach war zudem vom Kot des Storchenpaars, das seit drei Jahren dort nistet, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden und musste ebenfalls saniert werden. Es wurde nun mit einem Lack auf Epoxidbasis beschichtet, damit er unempfindlich gegenüber dem aggressiven Vogelkot wird, wie Georg Forstner erklärt.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

