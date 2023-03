Starkbierfest Königsmoos: Abrechnung mit den "Donaumoos-Versumpfern"

Plus Die Bürgergemeinschaft Königsmoos hatte nach drei Jahren jede Menge Themen zum Derblecken. Das Feuerwehrhaus, der Dorfladen und die Donaumoos-Renaturierung waren nur einige davon.

Auf so eine Idee muss erst einmal jemand kommen – den Fastenprediger mit Eiern aufzuwiegen, daraus eine Schätzfrage zu machen und die Auflösung mittels selbstgebauter Wippe sichtbar auf die Bühne zu bringen. Der Bürgergemeinschaft Königsmoos (BGK) sind offenbar auch für ihr 25. Starkbierfest die Ideen noch nicht ausgegangen. Weniger bierselig als in den Anfangsjahren, dafür weiterhin mit unterhaltsamem, teils frech-frivolem Programm haben die Eigengewächse der BGK das Starkbierfest am Samstagabend wieder höchst vergnüglich gestaltet.

Zusätzliche Tische und Stühle in der Donaumooshalle werden noch aufgebaut, so groß ist der Zulauf, was BGK-Vorsitzenden Gerhard Edler natürlich "sakrisch freut". Lange haben alle warten müssen, einschließlich des neuen Fastenpredigers, der nun Stoff aus drei Jahren hat. Doch erst darf Bürgermeister Heiner Seißler zeigen, dass er das Bieranzapfen nicht verlernt hat. Zwei Schläge, das süffige Starkbier fließt. Mit anstoßen dürfen Kartoffelkönigin Michelle I. (Hofner) und Rita Schmidt. "Ich freue mich, dass ich keinen Landerer neben mir habe, sondern eine Möslerin", begrüßt Moderatorin Katja Hanrieder die Stellvertretende Landrätin. Die gibt das bayerische Motto "Flüssiges bricht das Fasten nicht" aus und darf gleich Humor beweisen. Denn Katja Hanrieder verrät, wie der Valentinstag im Hause Schmidt begangen wird. Nämlich mit "inniger Berührung", wie sich die Rita das gewünscht habe. Nur dass Ehemann Hans dafür das Auto gewählt hat, den Rückwärtsgang einlegte und die Stoßstange ihres Autos "innig berührte".

Starkbierfest der BGK in Untermaxfeld mit den Fastenpredigern Markus Ziegler und Alexandra Demuth

Die Moderation teilen sich erstmals Anita Klink-Herzinger und Katja Hanrieder. Frisch-fröhlich von der Leber weg, manchmal frivol, führen sie durch den Abend und machen zeitweise dem Fastenprediger Konkurrenz. So darf sich die BGK anhören, dass die Frauenquote schon ganz gut sei, 100 Prozent beim Moderatorenduo, auch bei den Mitgliedern immerhin 50 Prozent. Nur im Gemeinderat, da hapere es noch. Dafür bieten die Landfrauen 100 Prozent beim musikalischen Sketch "Pupsen" mit Christine Reble, die, im stillen Örtchen thronend, der Tuba die zum Lied passenden Töne entlockt.

Endlich schlägt die Stunde des Fastenpredigers, eines echten Schwergewichts, wie die Moderatorinnen ankündigen. Bruder Markus (Ziegler) wird von Sekretärin Alex Demuth begleitet, die ihm Informationen mittels GPS verspricht. Das "Göttliche-Personen-Suchsystem" könne sie auch rückwärts laufen lassen. Bruder Markus müsse sich nur eine Person rauspicken, ihr den Namen ins Ohr flüstern – wegen Datenschutz – und schon erhalte er den ganzen Lebenslauf. Was dem Fastenprediger eindeutig zu viel ist. Er will ja nur wissen, was bei den Königsmoosern schiefgegangen ist.

Sekretärin Alex Demuth versprach Bruder Markus (Ziegler) Informationen aus dem GPS, dem „Göttliche-Personen-Suchsystem“. Foto: Andrea Hammerl

Wie zum Bespiel bei "Bob, dem Baumeister", wie er den Bürgermeister tituliert, der Brücken, Kindergarten und Feuerwehrhaus baut, wobei Letzteres zu tief gelegt wurde. "Machts Spoiler drum und fangt Regenwasser auf", rät Bruder Markus, der auch von buckligem, zu dünnem Estrich und geplatzter Fußbodenheizung berichtet. "Bei der Tiefe liegt es der Hölle näher als dem Himmel", hat er den Grund dafür ausgemacht, dass das Feuerwehrhaus zwei Jahre nach Bezug noch nicht eingeweiht ist.

Um die unendliche Geschichte des Klingsmooser Dorfladens abzukürzen, schlägt er Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer als ehrenamtlichen Geschäftsführer vor. Weitere kreative Vorschläge: Ein Freibad auf dem Dach der Donaumooshalle, die - bereits vor zehn Jahren brandschutzmäßig ertüchtigt - schon wieder vor einem Brand geschützt werden soll. Dem Schwimmbad auf dem Dach könnte im Notfall einfach der Stöpsel gezogen werden. Eine hölzerne Zugbrücke statt teurer Brückensanierung am Erlengraben - die könnte hochgezogen werden, wenn der Ach-Strom zu viel Treibholz mit sich bringt. Einen reißenden Strom anstelle der Ach erwartet Bruder Markus, wenn die "Donaumoos-Versumpfer" Erfolg haben. "Dann wird bei uns nicht mehr beerdigt, sondern versumpft", prophezeit er, "und die, die die Vernässung angekurbelt haben, packen ihre Sachen, bevor Wasser, Mücken und Ratten kommen."

Fastenprediger Bruder Markus wurde mit 1926 Eiern von seinem eigenen Hühnerhof aufgewogen. Foto: Andrea Hammerl

Von Mohn- und Hanfplantagen, Erstere illegal, berichtet der Fastenprediger, vom ehemaligen Dritten Bürgermeister, der sein Smartphone gleich zweimal in einer Stunde aus der Hosentasche fallen ließ und es jeweils mit dem Stapler überrollte, und von der Siloballen-Mauer, die der "Schwarz-Weiß-Kuh-Besitzer und Samenspender" baute und damit den Nachbarn von der Kartoffelernte aussperrte. Dann war da noch der Edelschweinmäster, der seine Kartoffeln vom Hänger fallen ließ und überrollte - vielleicht, um sie als Reiberdatschi zu verkaufen?

Während der Königsmooser Rathauschef bescheinigt bekommt, "sauber wie Glyphosat" zu sein, ziehen Bruder Markus und Sekretärin Alex am Ende schonungslos über die große Politik her. "Mit Korruption und Machenschaften die Welt verändern und für nichts haften", klagen sie an, "wir Kleinen baden es aus, müssen für alles bezahlen, ausgenommen wie die Weihnachtsgans." Wenn die Politiker, "einige berufslos, haben nicht mal studiert", so weitermachten, käme nichts Gutes raus, prophezeien die beiden, "die anderen Länder lachen uns schon aus". Ehrlichkeit und Frieden wünschen sie sich zum Schluss, unterstützt vom Donaumoos-Duo und Anita Klink-Herzinger, die "Ein bisschen Frieden" ansingen.