vor 17 Min.

Was passiert mit dem Schützenheim in Untermaxfeld?

Bereits seit einigen Monaten wird das Schützenheim in Untermaxfeld nicht mehr genutzt.

Plus Das Gebäude in Untermaxfeld steht seit einem knappen Jahr leer. Versuche, es in irgendeiner Form zu nutzen, sind bislang gescheitert. Dabei hätte der Bürgermeister schon Ideen.

Von Ute De Pascale

Was wird aus dem Schützenheim in Untermaxfeld? Diese Frage stellt sich nicht zuletzt der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler selbst.

