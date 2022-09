Untermaxfelder Wehr im Ahrtal: Wie im "Kriegsgebiet"

Plus Die Untermaxfelder Feuerwehrfrauen haben mit einem Kalenderverkauf 3000 Euro gesammelt. Nun haben Kommandant Hans-Peter Schnepf und vier Kameraden die Spende ins Ahrtal gebracht – und sind erschrocken.

Von „erschreckenden Bildern, die man so im Fernsehen nicht zu sehen bekommt“, erzählen der Untermaxfelder Feuerwehrkommandant Hans-Peter Schnepf und seine Kameraden, die ihn ins Ahrtal begleitet haben. Er spricht gar davon, „ein Kriegsgebiet angeschaut“ zu haben. Zu fünft sind sie ins sechs Autostunden entfernte Bad Neuenahr gefahren, um eine Spende von 3000 Euro an die dortigen Feuerwehren zu übergeben.