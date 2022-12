Zigaretten und Alkohol aus Waschanlage gestohlen

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte die Fensterscheibe eines Bürogebäudes der Waschanlage am Gewerbering in Untermaxfeld eingeschlagen und sind in die Räume eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Zigarettenschachteln, einige Flaschen Alkoholika sowie 300 Euro Bargeld gestohlen.

Der Einbruch wurde von dem Besitzer der Waschanlage erst im Nachgang angezeigt, weshalb die Polizei keine Fahndungsmaßnahmen mehr einleiten konnte. Etwaige Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Neuburger Dienststelle unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)