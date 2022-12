Unterstall

Nach Absage: "Gas und Glas" könnte nun doch nach Unterstall kommen

Plus Bergheim selbst wird bereits erschlossen. Nun steht das Angebot auch für den Ortsteil Unterstall. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich entscheiden.

Es ist eine Mitteilung, die "überraschend" kam und die sich Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger "sehnlichst erwünscht" hat: Das Projekt "Gas und Glas" könnte nach dem Hauptort nun auch in den Ortsteil Unterstall kommen. Und das schon ziemlich bald. Das habe die Schwaben Netz GmbH mündlich zugesagt – im nächsten Schritt soll alles schriftlich fixiert werden. Ende Januar möchte man dann in die Akquise gehen, so der Zeitplan. Darüber informierte Gensberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

