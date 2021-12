Hilfe in Rumänien und der Ukraine: BRK-Kreisverband Neuburg zieht Bilanz

Die Humanitäre Hilfe des BRK-Kreisverbands hat für das Jahr Bilanz gezogen. So unterstützten die Ehrenamtlichen Bedürftige in der Ukraine, in Rumänien und auch im Landkreis.

Die weltweite Humanitäre Hilfe gehört zu den tragenden Säulen des Roten Kreuzes. Das gilt demnach auch für den Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband. Nun wurde Bilanz für das Jahr 2021 gezogen – mit einem Rückblick auf einige Projekte, darunter in der Ukraine und in Rumänien.

Seit Mai hat die Humanitäre Hilfe – auch in Kooperation mit dem Neuburger Krankenhaus – insgesamt 160 Pflegebetten in die Ukraine und nach Rumänien transportiert. Während die Ladung in der ukrainischen Universitätsstadt Iwano Frankiwsk im Mai ankam, belieferte der BRK-Kreisverband kurz danach die Gegend um das rumänische Hermannstadt. Ärztin Rodica Leporda nahm die Lieferung entgegen. Die gebürtige Rumänin, die schon lange in Neuburg lebt, hat sich vor über 30 Jahren erstmals einem Transport der Humanitären Hilfe angeschlossen. Für ihr großes ehrenamtliches Engagement wurde ihr 2019 die Bundesverdienstmedaille und die Ehrenmitgliedschaft des Kreisverbandes verliehen.

Von Anfang an dabei war die Humanitäre Hilfe auch bei einem anderen Projekt in Rumänien. Obwohl neben Corona eine hohe Arbeitslosigkeit, große Armut und eine schwache medizinische Versorgung den Alltag dort erschweren, ist an der Grenze zur Ukraine in Radauti im Nordosten des Landes eine Einrichtung entstanden, die für Kinder und Jugendliche zu einer Zufluchtsstätte geworden ist. Dass der Abt des Klosters Bogdana in den vergangenen 15 Jahren dort ein kleines Dorf aufbaute, in dem Kinder und Jugendliche, die als Waisen missbraucht, verarmt oder schwer krank dort ankamen, sich eine Zukunft aufbauen können, ist auch das Verdienst der Humanitären Hilfe im Landkreis.

BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen zieht Bilanz über humanitäre Hilfe

Über die Jahre seit Fertigstellung des ersten Kinderheims 2011 konnten dort etwa mit Sanitäranlagen und medizinischem Material wertvolle Unterstützung geleistet werden. Vor Ort kümmern sich in der Organisation mittlerweile Gleichgesinnte um das Projekt. Kinder, die in dieser Einrichtung wohnen, können auch hier zur Schule gehen und nach ihrem Abschluss dort eine Lehre machen oder auch ein Studium aufnehmen. „Mit unserer Mannschaft haben wir in den letzten Jahrzehnten schon viele Kinderheime besucht und kennen den Unterschied in der Qualität der Einrichtungen. Das Kloster Bogdana wird vorbildlich geführt“, erklärt Leporda.

Immer wenn die Ärztin vor Ort ist, nimmt sie Sachspenden in Empfang, verteilt sie und sichtet die Fortschritte der Einrichtung, um mit dem Abt festzulegen, welche Investition, Renovierung oder Instandhaltung erforderlich ist. Geldspenden helfen hier laut Leporda am meisten. Wer Sachspenden machen möchte, der leistet mit Bettwäsche, Handtüchern, Kinderwagen oder Schulranzen große Hilfe.

Roberta Leporda kümmert sich in der Humanitären Hilfe des Kreisverbands als Spendensammlerin, Organisatorin, Kontaktfrau und Dolmetscherin bei den Rumänien-Aktionen auch um drei Altenheime, Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen im Kreis Sibiu/Hermannstadt. Dort konnte sie heuer mit den Pflegebetten der Neuburger Klinik außerdem mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Hygieneartikeln, Schutzmasken und Einmalhandschuhen helfen. Auch Bettwäsche, Matratzen und Nachttische, Rollstühle und Rollatoren wurden heuer dort dringend benötigt.

In Rumänien und der Ukraine hilft der BRK-Kreiverband aus Neuburg-Schrobenhausen

Doch nicht nur Rumänien oder die Ukraine gehören zu den Einsatzgebieten, sondern auch der Landkreis. Hier haben die Ehrenamtlichen der Humanitären Hilfe Lebensmittel-Pakete für Bedürftige gepackt. Insgesamt 120 Stück wurden dem VdK in Neuburg übergeben und gemeinsam mit der Schrobenhausener Tafel, der Caritas und der Jugendhilfe des Landratsamts an die betroffenen Haushalte weitervermittelt.(nr)

Überweisungen sind möglich auf das Konto der Humanitären Hilfe bei der Stadtsparkasse Aichach-Schrobenhausen unter DE92 7205 1210 0000 0505. Auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt.