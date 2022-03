Krieg in der Ukraine: Neuburger Michael Grontzki geht noch einmal auf Hilfstour

Unternehmer Michael Grontzki aus Neuburg kam erst Samstagnacht mit starken Eindrücken aus Polen zurück. Er will nicht lange bleiben, sondern plant schon seinen nächsten Hilfskonvoi.

Samstag, 3 Uhr. Michael Grontzki, Christian Stemmer, Markus Kohler und Markus Wünscher sind mit ihrem Laster und dem Ducato inklusive zweier Anhänger zurück aus Polen. Doch in Neuburg soll quasi nur ein Zwischenstopp eingelegt werden. „Denn ich möchte die Tour bereits am Donnerstag noch einmal machen“, sagt Initiator Grontzki.

Polnische Soldatenschüler entluden vor der zur Sammelstelle umfunktionierten Sporthalle in Klodzko die Fahrzeuge aus Neuburg. Danach wurden die Hilfsgüter umsortiert und für den Weitertransport neu verpackt. Foto: Quelle Grontzki

Das Quartett aus Oberbayern hatte die mitgebrachten Hilfsgüter in die Kleinstadt Klodzko gefahren. „Das war super dort, alles war geplant, das hatte Hand und Fuß“, erzählt Michael Grontzki. Junge polnische Soldaten entluden die Fahrzeuge und brachten alles in die zur Sammelstelle umfunktionierte Sporthalle. Als dann Frauen damit begannen, das Mitgebrachte zu sortieren und für den Weitertransport neu zu verpacken, machten sich Grontzki und seine Helfer wieder auf die Rückreise.

Für seinen Hilfskonvoi nach Polen bittet Michael Grontzki aus Neuburg nun vor allem um medizinische Ware und Medikamente als Spenden

Doch Michael Grontzki will schon am Donnerstag erneut nach Klodzko fahren. Nachdem Bekleidung im Überfluss vorhanden sei, will er sich nun vor allem auf medizinische Ware und Medikamente konzentrieren, wie Schmerztabletten, Jod, Verbandskästen und -material. Auch Hygieneartikel, (Bau)Helme als Kopfschutz oder Ferngläser sind gefragt. Wer Geld spenden möchte, damit benötigte Ware gekauft werden kann: „Gerne“, sagt Grontzki. Er wird auf dem Betriebsgelände von Karo-La in Neuburg-Zell wieder einen Anhänger auf den Besucherparkplatz stellen, wo Hilfsmaterial Tag und Nacht gesammelt wird.

Bei Fragen oder Geldspenden kann man sich direkt an die Firma wenden: Telefon 08431/5361510; e-Mai: info@karolagmbh.de.

Lesen Sie dazu auch