Unwetter reißt Telefonmast aus Verankerung – Autofahrer prallt frontal dagegen

Ein 69-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Montagmorgen auf der Kreisstraße ND 8 zwischen Haselbach und Weidorf gegen einen Telefonmast geprallt. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war der Mann gegen 6.30 Uhr in Richtung Weidorf unterwegs, als er auf den Mast traf.

Unwetter in Neuburg: Mann übersteht Kollision mit Baum unverletzt

Laut Polizei war der Telefonmast durch ein Unwetter aus der Verankerung gerissen worden und ragte in die Fahrbahn. Der 69-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte dagegen. Verletzt wurde er dabei nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Während der kurzen, aber intensiven Unwetterphase am Montagfrüh kam es laut Polizei zu acht weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um umgestürzte Bäume auf den Straßen. (AZ)

Icon Galerie 14 Bilder Am Montagmorgen fegte ein Gewitter mit Sturmböen und Starkregen über die Region Neuburg. Bei Schloss Grünau und am Wittelsbacher Golfplatz stürzten Bäume um.