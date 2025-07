Goldschatz-Prozess: Reaktionen auf das Urteil

33 Verhandlungstage, 120 Zeugen, 20 Sachverständige - das ist der Prozess um den Diebstahl des Manchinger Goldschatzes in Zahlen. Am Dienstag ist er am Landgericht Ingolstadt zu Ende gegangen. Mit harten Strafen für die vier Angeklagten. Die zuständige Kammer um den Vorsitzenden Richter Konrad Kliegl sieht es als erwiesen an, dass drei der vier Männer aus Norddeutschland im November 2022 in das Kelten- und Römermuseum eingebrochen sind und 483 keltische Goldmünzen sowie einen Goldgusskuchen entwendet haben. Der vierte Angeklagte wurde hinsichtlich der Tat in Manching freigesprochen, aber wegen anderer Taten derselben Bande verurteilt. Doch trotz der hohen Gefängnisstrafen zwischen elf Jahren und vier Jahren und neun Monaten, mit denen die Kammer nahezu den Forderungen der Staatsanwaltschaft gefolgt ist, sind der Museumsleiter und der Bürgermeister des Marktes Manching nicht glücklich.

