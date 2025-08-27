Ausgerissene Gullideckel und Schmierereien: Vandalen verwüsten Schulgelände in Karlshuld

Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag haben bislang unbekannte Vandalen das Schulgelände in der Kindergartenstraße verwüstet. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 2000 Euro.

Unbekannte rissen Gullideckel aus der Verankerung

Die Unbekannten rissen demnach zwei Gullideckel aus der Verankerung und bewarfen damit die Gebäudewand. Darüber hinaus wurde der Wasserhahn im Schulhof abgerissen. Die Außenfassade des Schulgebäudes wurde mit Graffiti beschmiert. Auf ein Fenster wurde mit Schokolade ein Hakenkreuz gemalt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)