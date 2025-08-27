Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Vandalen verwüsten Schulgelände in Karlshuld: 2000 Euro Sachschaden

Karlshuld

Ausgerissene Gullideckel und Schmierereien: Vandalen verwüsten Schulgelände in Karlshuld

Im Schulgelände der Kindergartenstraße in Karlshuld kam es zu Verwüstungen, die erheblichen Sachschaden verursachten. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten.
    • |
    • |
    • |
    Wegen Verwüstungen auf dem Schulgelände in Karlshuld hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
    Wegen Verwüstungen auf dem Schulgelände in Karlshuld hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag haben bislang unbekannte Vandalen das Schulgelände in der Kindergartenstraße verwüstet. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 2000 Euro.

    Unbekannte rissen Gullideckel aus der Verankerung

    Die Unbekannten rissen demnach zwei Gullideckel aus der Verankerung und bewarfen damit die Gebäudewand. Darüber hinaus wurde der Wasserhahn im Schulhof abgerissen. Die Außenfassade des Schulgebäudes wurde mit Graffiti beschmiert. Auf ein Fenster wurde mit Schokolade ein Hakenkreuz gemalt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden