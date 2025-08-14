Neuburg: Vandalen auf Turnhallendach der Staatlichen Realschule – Blitzableiter beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch auf dem Dach der Turnhalle der Staatlichen-Realschule in Neuburg vandaliert.

Neuburg: Unbekannte beschädigen Turnhallendach und werfen Baustellentoilette um

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg kletterten die Täter auf das Gebäude im Kreuter Weg und beschädigten den Blitzableiter. Außerdem warfen sie eine Baustellentoilette um. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)