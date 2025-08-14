Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Vandalismus an Turnhalle: Unbekannte beschädigen Dach und Blitzableiter der staatlichen Realschule Neuburg

Neuburg

Neuburg: Vandalen auf Turnhallendach der Staatlichen Realschule – Blitzableiter beschädigt

In Neuburg beschädigen Unbekannte das Dach der Turnhalle der staatlichen Realschule und werfen unter anderem eine Baustellentoilette um.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg beschädigen Vandalen das Dach der Turnhalle der Staatlichen Realschule.
    In Neuburg beschädigen Vandalen das Dach der Turnhalle der Staatlichen Realschule. Foto: Barbara Wild

    Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch auf dem Dach der Turnhalle der Staatlichen-Realschule in Neuburg vandaliert.

    Neuburg: Unbekannte beschädigen Turnhallendach und werfen Baustellentoilette um

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg kletterten die Täter auf das Gebäude im Kreuter Weg und beschädigten den Blitzableiter. Außerdem warfen sie eine Baustellentoilette um. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden