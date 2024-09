Unbekannte treiben ihr Unwesen im Garten des Kindergartens

Vandalen haben in der Nacht auf Mittwoch ihr Unwesen im Kindergarten in Langenmosen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten im Garten mehrere Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten aus den Halterungen genommen und umgestellt, außerdem lagen Zigarettenkippen auf dem Boden.

Es war viel Arbeit nötig, um das Chaos um Kindergarten in Langenmosen zu beseitigen

Laut Polizei bedurfte es einiger Anstrengungen, den Garten wieder so herzurichten, dass die Kinder ihn auch sicher benutzen konnten. Die Grenze zur Sachbeschädigung und zum Hausfriedensbruch sei in solchen Fällen schnell überschritten, betonen die Beamten. Und fügen hinzu: „Es will doch keiner, dass sich nachts jemand unbefugt in seinem Garten aufhält; das gilt auch für die Freifläche eines Kindergartens.“ (AZ)