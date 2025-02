Unbekannte beschädigen Lkw: Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende haben unbekannte Täter einen in Burgheim parkenden Sattelzug in der Neuburger Straße in Burgheim beschädigt. Laut Angaben der Polizei war der Lkw über das Wochenende dort abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Sattelzug zurückkehrte, stellte er mehrere Schäden fest.

Unbekannte Täter verursachen Schaden in Höhe von 5000 Euro an dem Lkw

Sowohl die linke Seite des Sattelzugs als auch die Reifen wurden demoliert, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08431/6710-0 zu melden. (AZ)