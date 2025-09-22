Icon Menü
Vandalismus in Neuburg: Hochwertiges Auto zerkratzt – Polizei Neuburg sucht Zeugen

Neuburg

Auto in Neuburg zerkratzt: Polizei sucht nach Vandalismus Zeugen – vierstelliger Schaden

In Neuburg wird ein hochwertiges Auto in der Flachslandenstraße zerkratzt. Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um Hinweise zu Tat und Tätern.
    In Neuburg zerkratzen Unbekannte ein geparktes Auto in der Flachslandenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Neuburg zerkratzen Unbekannte ein geparktes Auto in der Flachslandenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Nadine Ballweg (Symbolbild)

    Unbekannte haben am Samstagabend in der Flachslandenstraße ein hochwertiges Auto zerkratzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2.000 Euro.

    Neuburg: Unbekannte zerkratzen Auto – Polizei sucht Zeugen

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Wagen zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als der Besitzer zurückkam, war die linke Fahrzeugseite des Mercedes beschädigt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)

