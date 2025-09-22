Auto in Neuburg zerkratzt: Polizei sucht nach Vandalismus Zeugen – vierstelliger Schaden

Unbekannte haben am Samstagabend in der Flachslandenstraße ein hochwertiges Auto zerkratzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2.000 Euro.

Neuburg: Unbekannte zerkratzen Auto – Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Wagen zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als der Besitzer zurückkam, war die linke Fahrzeugseite des Mercedes beschädigt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)