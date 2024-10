Unbekannte kippen Spülmittel in Neuburger Brunnen

Bislang unbekannte Täter haben offenbar Spülmittel oder eine ähnliche Substanz in die Brunnen am Oswaldplatz und am Spitalplatz gekippt. Ferner wurde am Spitalplatz die Glasplatte eines Spielgerätes beschädigt, wobei unklar ist, ob es sich um den oder die gleichen Täter handelt. Laut einer Mitteilung der Polizei wurden die Taten am Montag, 30. September, gegen 17 Uhr entdeckt. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen der Sachbeschädigungen. Diese werden gebeten, sich unter 08431/67110 zu melden. (AZ)

Spülmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitalplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielgerät Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis