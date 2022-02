Diese Veranstaltungen sind 2022 in Neuburg geplant

2022 sollen wieder einige Veranstaltungen in Neuburg stattfinden. Hier finden Sie einen Überblick mitsamt Terminen und Öffnungszeiten.

In Neuburg sind auch 2022 einige Veranstaltungen geplant. Ob diese stattfinden können, hängt aber weiterhin von der aktuellen Corona-Lage ab.

Hier in diesem Artikel finden Sie neben den Terminen für die Herbst- und Frühjahrs-Dult auch die Termine für Volksfeste und weitere Märkte. Außerdem haben wir Ihnen eine Auswahl an Messen zusammengetragen.

Veranstaltungen 2022 in Neuburg: Termine im Überblick

Im Rahmen der Herbst- und der Frühjahrs-Dult wird es zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Hier sehen Sie den Überblick:

Marktsonntage

10. April Frühjahrs-Dult: 13 bis 18 Uhr

9. Oktober Herbst-Dult: 13 bis 19 Uhr

2022 sind folgende größere Veranstaltungen in Neuburg geplant:

Frühjahrs-Dult

Datum: 7. April bis 10. April 2022

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11 bis 19 Uhr, Samstag: 10 bis 19 Uhr, Sonntag: 10.30 Uhr bis 19 Uhr

Am Schrannenplatz in Neuburg findet auch 2022 wieder die alljährliche Frühjahrs-Dult statt. Am 10. April endet die Dult mit einem verkaufsoffenen Sonntag und dem Krammarkt. Besucher der Dult können sich unter anderem auf Fahrgeschäfte und zahlreiche Essensstände einstellen.

Herbst-Dult

Datum: 6. Oktober bis 9. Oktober

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11 bis 19 Uhr, Samstag: 10 bis 19 Uhr, Sonntag: 10.30 Uhr bis 19 Uhr

Ebenso wie die Frühjahrs-Dult findet die Herbst-Dult an vier Tagen am Schrannenplatz in Neuburg statt. Am 9. April gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und zusätzlich den Krammarkt.

Kunst, Kultur & Garten 2022

Datum: 16. bis 18. April 2022

Öffnungszeiten : 10 Uhr bis 18 Uhr

Die Messe Kunst, Kultur & Garten 2022 wird im Jagdschloss Grünau organisiert. 94 Aussteller werden ihre Produkte aus den Bereichen Wellness, Garten- und Kunsthandwerk anbieten. Eine Tageskarte für die Veranstaltung kostet acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre müssen keinen Eintritt bezahlen.

Hofgartenfest

Datum: 20. bis 22. Mai 2022

Das Neuburger Hofgartenfest wurde zum ersten Mal im Mai 2012 organisiert und wird alle zwei Jahre ausgerichtet. Das Freilicht-Festival findet in der Parkanlage des Neuburger Schlosses statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Rittertage

26. bis 29. Mai 2022

Öffnungszeiten : Donnerstag und Freitag: 11 bis 21 Uhr, Samstag: 13 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 20 Uhr

"Seid gegrüßt, Ihr Fremden und Freunde!", heißt es auf der offiziellen Seite der Rittertage Grünau. Das Mittelalterfest findet auf dem Gelände vom Renaissance Jagdschloss Grünau statt. Neben einem Markt gibt es unter anderem Ritterspiele, Musiker und Gaukler zu sehen. Außerdem wird ein Bogenturnier organisiert.

Neuburger Volksfest

29. Juli bis 7. August 2022

Das Neuburger Volksfest wird 2022 zum 77. Mal organisiert. Zehn Tage lang können Besucher im Festzelt ihren Abend ausklingen lassen oder eine Runde auf dem Kettenkarussell drehen.

Töpfermarkt

Datum: 17./18. September 2022

Im vergangenen Jahr musste der Töpfermarkt, der fest zur Veranstaltungsreihe "Herrschaftszeiten" gehört, abgesagt werden. 2022 wurde ein neues Datum unter Vorbehalt festgelegt. Auf dem Markt gibt es neben Live-Handwerksauftritten auch eine große Auswahl an Produkten von Ausstellern aus ganz Deutschland und der europäischen Nachbarschaft.

Azubi-Messe

8. Oktober 2022

An einem Tag im Oktober haben Azubis in und um Neuburg die Möglichkeit, sich Unternehmen anzusehen und eventuell einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

Internationale Jagd- und Schützentage

14. bis 16. Oktober 2022

Die Erlebnisse-Messe wurde erstmals im Jahr 2014 organisiert und soll auch 2022 stattfinden. Auf Schloss Grünau werden etwa 400 Aussteller ihre Produkte präsentieren. Außerdem ist ein kulturelles Rahmenprogramm geplant.

Ohren zuhalten bei den Böllerschützen: Landrat Peter von der Grün, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Minister Hubert Aiwanger. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Weinbörse

4./5. November 2022

Auf der zweitägigen Weinmesse können Besucher den Wein zum Teil auch probieren, bevor Sie sich für eine Flasche entscheiden. Die Veranstaltung in Neuburg ist ein Bestandteil der Veranstaltungsreihe "Herrschaftszeiten". 1998 wurde die Weinbörse zum ersten Mal veranstaltet.



