Verdi will in Ingolstadt streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche Warnstreiks im öffentlichen Dienst in vielen bayerischen Kommunen angekündigt. Auch in Ingolstadt soll es laut einer Mitteilung der Stadt zu Aktionen kommen. Details zu Daten und betroffenen Bereichen sind aber noch nicht bekannt.

Verdi will in Kitas und Kliniken in Bayern streiken

Der bayernweiten Mitteilung der Gewerkschaft zufolge könnten Warnstreiks unter anderem in Stadtverwaltungen, Abfallwirtschaft oder Straßenreinigungen möglich sein, auch in kommunalen Kliniken und vereinzelt auch in Kitas.

Je nach Umfang des Streikaufrufs und der Zahl der Beschäftigten, die diesem Aufruf in Ingolstadt Folge leisten, könnte es sein, dass in der Kinderbetreuung einzelne Gruppen oder ganze städtische Einrichtungen geschlossen bleiben müssen.

Falls personell möglich, wird versucht, eine Notbetreuung zu organisieren. Dies sei aber abhängig von den konkreten Umständen, teilt die Stadt mit. Eltern sollten sich auf mögliche Einschränkungen vorbereiten. (AZ)