Haftstrafe für Verfolgungsjagd à la „Cobra 11“

Weil er partout nicht ins Gefängnis wollte, flüchtete ein notorischer Betrüger mit dem Auto vor der Polizei. Die Augsburger Kripo hatte gegen ihn ermittelt, da er einen Bagger, der nur geliehen war, weiterverkauft hatte. Am 28. Februar 2024 sollte der Mann in Brunnen festgenommen werden. Stattdessen lieferte sich der damals 36-Jährige eine filmreife - und vor allem gefährliche - Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen über Manching, die A9 und die A93, bevor er in der Nähe von Mainburg mit seinem A3 gegen einen Baum prallte. Der Mann setzte seine Flucht zwar selbst nach dem Unfall noch zu Fuß fort, doch in einem nahegelegen Hof bei Puttenhausen konnten die Beamten ihn schließlich stellen. Nun musste sich der heute 37-Jährige, der gebürtig aus Nördlingen stammt, vor dem Amtsgericht Ingolstadt verantworten.

