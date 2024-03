Polizei Ingolstadt liefert sich mit Mofafahrer (16) eine Verfolgungsjagd

Ein 16-Jähriger liefert sich mit einer Polizeistreife aus Ingolstadt eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Der Mofafahrer kann den Beamten entkommen. Doch das währt nur kurz.

Ein 16-jähriger Mofafahrer aus dem Landkreis Eichstätt hat sich am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei aus Ingolstadt geliefert. Der Teenager war mit einer Gruppe anderer Mofafahrer beim Interpark in Großmehring unterwegs, als Beamten in Zivil den Jugendlichen kontrollieren wollten. Sein Fahrzeug hatte kein Kennzeichen und die Fahrgeräusche ließen wohl vermuten, dass das Mofa aufgemotzt worden war.

Doch statt anzuhalten, flüchtete der 16-Jährige. Er gab ordentlich Gas, sodass ihn die Beamten mit Blaulicht und Lichtsignal verfolgten. Die Fahrt führte vom Interpark aus über den Kreisverkehr bei Desching bis geradeaus über die Staatsstraße in Richtung Kösching. Über einen Feldweg und die Frühlingsstraße bog der Flüchtige im Anschluss in ein Wohngebiet nach Kösching ein. An der Ingolstädter Straße soll er einem bevorrechtigtem Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. Dieser musste wohl stark abbremsen. Über den parallel verlaufenden Fahrradweg fuhr der Teenager weiter in westliche Richtung, wo die Beamten ihn schließlich aus den Augen verloren.

Verfolgungsjagd mit Teenager bei Ingolstadt: 16-Jähriger flieht erfolgreich vor der Polizei

Doch damit war die Sache nicht beendet, denn mittlerweile hatten die Polizisten die Identität des 16-Jährigen ermittelt. Er stammte aus dem Landkreis Eichstätt und es dauerte nicht lange, da standen die Beamten vor seiner Haustür. Dort gab er alles zu. Schnell wurde dann auch klar, warum er sich den Beamten nicht stellen wollte: Der 16-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein und hatte zudem das Mofa manipuliert, sodass es deutlich schneller als vom Hersteller vorgesehen fahren konnte. Es wurde von einer Abschleppfirma abgeholt und ist nun als Beweismittel sichergestellt.

In den kommenden Monaten muss sich der Jugendliche wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauchs und mehreren Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

Die Polizei in Ingolstadt bittet in diesem Fall um Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch den Mofa-Raser gefährdet wurden, sich unter der Tel. 0841/9343-2222 zu melden. (AZ)

