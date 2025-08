Tote Frau in Bergheim: Verhandlung beginnt im September

Bestialischer Gestank soll vergangenen September aus einem Mehrfamilienhaus in Bergheim gedrungen sein. Irgendwann alarmierten Nachbarn die Polizei, die die betroffene Wohnung öffnete. Darin entdeckten die Beamten eine 54-jährige Frau, die schon seit Tagen tot gewesen sein muss. Schnell geriet der 55-jährige Ehemann, der nach wie vor ebenfalls in der Wohnung lebte, ins Visier der Ermittlungen. Im Frühjahr beantragte die Ingolstädter Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Nun hat die zuständige Kammer des Landgerichts Ingolstadt die Anklageschrift geprüft und zur Hauptverhandlung zugelassen, wie ein Pressesprecher des Landgerichts auf Nachfrage mitteilte.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis