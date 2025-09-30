Icon Menü
Verkaufsoffener Feiertag in Ingolstadt: Einkaufen und Feiern am 3. Oktober

Ingolstadt

Am 3. Oktober ist in Ingolstadt verkaufsoffener Feiertag

Der Tag der Deutschen Einheit kann in der Ingolstädter Innenstadt zum Einkaufen genutzt werden. Zahlreiche Geschäfte haben am Nachmittag geöffnet.
Von Redaktion
    Am 3. Oktober ist in der Ingolstädter Innenstadt verkaufsoffener Feiertag.
    Am 3. Oktober ist in der Ingolstädter Innenstadt verkaufsoffener Feiertag. Foto: IN-City (Archivbild)

    Während auf dem Volksfestplatz das letzte Wochenende des Ingolstädter Herbstfests anbricht, kann am Tag der Deutschen Einheit ein Ausflug in die Innenstadt zum Einkaufen genutzt werden.

    Am 3. Oktober haben findet in Ingolstadt ein verkaufsoffener Feiertag statt

    Am Feiertag, 3. Oktober, haben in der Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen zahlreiche Geschäfte beim verkaufsoffenen Feiertag geöffnet. Zwischen 13 und 18 Uhr bietet sich aber nicht nur die Gelegenheit für einen Einkaufsbummel, sondern es ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Info-Ständen und Mitmachaktionen geboten. (AZ)

