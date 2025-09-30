Am 3. Oktober ist in Ingolstadt verkaufsoffener Feiertag

Während auf dem Volksfestplatz das letzte Wochenende des Ingolstädter Herbstfests anbricht, kann am Tag der Deutschen Einheit ein Ausflug in die Innenstadt zum Einkaufen genutzt werden.

Am 3. Oktober haben findet in Ingolstadt ein verkaufsoffener Feiertag statt

Am Feiertag, 3. Oktober, haben in der Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen zahlreiche Geschäfte beim verkaufsoffenen Feiertag geöffnet. Zwischen 13 und 18 Uhr bietet sich aber nicht nur die Gelegenheit für einen Einkaufsbummel, sondern es ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Info-Ständen und Mitmachaktionen geboten. (AZ)