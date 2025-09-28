Polizei unterbindet mehrere Trunkenheitsfahrten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt mehrere Trunkenheitsfahrten gestoppt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle „Auf der Schanz“ konnte zunächst bei einem 27-jährigen E-Scooter-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

27-Jähriger mit über zwei Promille in Ingolstadt unterwegs

In der Dreizehnerstraße wurde über die Notrufzentrale dann am späten Samstagabend ein augenscheinlich alkoholisierter Pkw-Fahrer gemeldet. Vor Ort stoppte die Polizei ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-jährigen Fahrer einen Wert von über zwei Promille, zudem war ein Reifen des Pkw beschädigt. Der Beschuldigte wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Nach Sicherstellung des Führerscheins wurde der Fahrzeugführer von der Dienststelle aus entlassen.

Trunkenheitsfahrt in Gaimersheim endet im Gebüsch

Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde in der Böhmfelder Straße in Gaimersheim unterbunden. Ein Pkw-Fahrer kam dort im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und fuhr ins Gebüsch. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der 52-Jährige wurde zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion gebracht, das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung der Straßenverkehrs. (AZ)