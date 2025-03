Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der A9

Am Freitag hat sich gegen 19.30 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Ingolstadt Nord, auf der A9 in Fahrtrichtung München ein Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gab der 23-jährige Fahrer eines blauen BMW an, dass er die mittlere der drei Fahrspuren befahren habe, als ein SUV der Marke Cupra kurz nach der Anschlussstelle Ingolstadt Nord von der linken auf seine Spur gewechselt sei. Der junge Mann aus Ingolstadt habe mit seinem Fahrzeug ausweichen müssen und sei dabei ins Schleudern geraten.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls auf der A9 am Freitag

Sein Fahrzeug schleuderte zuerst gegen die linke Schutzplanke und anschließend quer über die Fahrbahn in den rechten Grünstreifen. Zu einem Kontakt mit dem anderen Fahrzeug sei es nicht gekommen. Der SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Verkehrsunfall zu kümmern. Der Mann aus Ingolstadt blieb unverletzt. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Die Verkehrspolizei sucht unter der Nummer 0841/9343 4410 Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und gegebenenfalls Angaben zu dem flüchtigen SUV machen können. (AZ)