Unfall auf der B16 bei Manching: Eine Person verletzt

Am Dienstag hat sich an der B16 bei Manching ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben übersah ein 54-Jähriger gegen 8 Uhr an der Kreuzung mit der Staatsstraße 2335 das Rotlicht der Ampel für Linksabbieger und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser war mit zwei Personen besetzt, die Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

20.000 Euro Schaden nach Unfall auf der B16 bei Manching

Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die FFW Manching und eine Werksfeuerwehr waren zur Unterstützung und zur Verkehrsabsicherung vor Ort. (AZ)