Handy am Steuer führt zu Unfall auf der A9 bei Kinding

Am Dienstag ist, abgelenkt durch sein Handy, ein 62-jähriger Berliner mit seinem Auto in einen Lkw auf der A9 auf Höhe Kinding gekracht. Beide Fahrzeuge waren gegen 13.09 Uhr auf dem Weg in Richtung Nürnberg, während der Autofahrer am Kindinger Berg unerlaubt sein Handy nutzte. Aufgrund der Ablenkung kam es zu einem Auffahrunfall mit dem voran fahrenden Lkw eines 39-Jährigen, welcher einen hohen Schaden als Folge hatte.

Insgesamt 9000 Euro Schaden bei Unfall auf der A9: Fahrer nur leicht verletzt

Nach der Kollision auf der Autobahn wurde der Autofahrer zwar leicht verletzt, musste allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsunfall zog eine rund zehnminütige Vollsperrung der A9 mit sich, was zu Stauungen führte. Die Front des Autos wurde schwer beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro auf. Am Sattelauflieger des Lkws entstand zusätzlich ein Schaden von 3000 Euro. (AZ)