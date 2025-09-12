Icon Menü
Verkehrsunfall in der Neuburger Innenstadt: Radfahrerin von Auto übersehen

Neuburg

Unfall in der Neuburger Innenstadt: Auto übersieht Radlerin – ärztliche Behandlung und 2.600 Euro Schaden

In Neuburg übersieht eine Autofahrerin eine Radfahrerin am Oswaldplatz. Die 29-Jährige wird leicht verletzt und begibt sich danach in ärztliche Behandlung.
    Am Oswaldplatz in Neuburg wird eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt.
    Am Oswaldplatz in Neuburg wird eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt. Foto: Getty Images (Symbolbild)

    Eine 29-jährige Radfahrerin aus Neuburg ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Neuburger Innenstadt verletzt worden.

    Neuburg: Radfahrerin bei Unfall am Oswaldplatz leicht verletzt – Schaden rund 2.600 Euro

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war eine 54-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr in der Färberstraße in Richtung Münchener Straße unterwegs. An der Einmündung zum Oswaldplatz übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin, die auf dem Gehweg fuhr und die Einmündung geradeaus überqueren wollte. Beim Zusammenstoß wurde die 29-Jährige leicht verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 2600 Euro. (AZ)

