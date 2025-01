Gegen Ampelmast geprallt: Behinderungen im Audi-Berufsverkehr

Am Montagabend gegen 19 Uhr war ein 84-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto auf der Kreisstraße IN 20 unterwegs, die von der Ettinger Straße in Richtung Hepberg führt.

Ein 84-Jähriger fuhr in Ingolstadt in der Nähe des Audi-Geländes gegen einen Ampelmast

Auf Höhe der Firma Audi, Tor 8, kam der 84-Jährige laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Ampelmasten. Er selbst und seine 85-jährige Beifahrerin mussten mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Ausfall der Ampelanlage führte am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. (AZ)