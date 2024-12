68-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Starnberg ist am Dienstag bei einem Unfall in Neuburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit ihrem Fahrzeug gegen 19 Uhr auf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs. Als sie sich der Zeller Kreuzung näherte, übersah sie, dass ein vor ihr fahrender 32-jähriger Neuburger wegen einer roten Ampel anhielt.

Schaden in Höhe von 18.500 Euro bei Unfall an der Zeller Kreuzung

Die 68-Jährige krachte in das Heck des 32-Jährigen und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 18.500 Euro. Die Feuerwehren aus Neuburg und Weichering regelten den Verkehr an der Unfallstelle. (AZ)

.