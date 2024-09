27-Jährige verursacht Verkehrsunfall in Schrobenhausen

Eine 27-Jährige Schrobenhausenerin hat am späten Mittwochnachmittag in der Pöttmeser Straßen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, bog die junge Frau gegen 17 Uhr nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes ab und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug eines 44-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wurden dadurch auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert und kamen dort zum Stehen. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die jeweiligen Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Schrobenhausen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, welche die Unfallstelle absicherte. (AZ)