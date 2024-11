Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Neuburg und Wagenhofen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2035 zwischen Neuburg und Wagenhofen sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 15.20 Uhr eine 66-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Richtung Wagenhofen unterwegs und wollte nach links in Richtung Hardt abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die 66-Jährige anhalten. Ein nachfolgender 75-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 66-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 66-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben.

Mehrere Fahrzeuge in Unfall zwischen Neuburg und Wagenhofen verwickelt

Eine entgegenkommende 80-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen versuchte auszuweichen, streifte aber den Wagen der 66-Jährigen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kelheim fuhr zur Unfallzeit hinter dem 75-Jährigen in Richtung Wagenhofen. Sie erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr auf den Wagen des 75-Jährigen auf. Die 66-Jährige und der 75-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Verkehrsregelung. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 28.000 Euro. (AZ)