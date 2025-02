Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Ehekirchen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Hollenbach und Nähermittenhausen sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 12.10 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Schrobenhausen von Hollenbach kommend in Richtung Nähermittenhausen unterwegs. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2035 missachtete der 60-Jährige die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers aus Schrobenhausen, der von Neuburg kommend in Richtung Ehekirchen unterwegs war.

Zwei Personen bei Unfall nahe Ehekirchen verletzt

Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht, die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach abgesichert. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf rund 45.000 Euro. (AZ)