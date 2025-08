Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall bei Ingolstadt

Ein Ausweichmanöver hat am Dienstag auf der Staatsstraße von Ingolstadt in Richtung Neuburg zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, wollte gegen 15.30 Uhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seiner Harley-Davidson bei Dünzlau nach links in die Gabelholzstraße abbiegen, obwohl dies aus dieser Fahrtrichtung nicht erlaubt ist. Eine 45-Jährige aus Neuburg, die mit ihrem Pkw hinter ihm fuhr, konnte noch bremsen, ihr Hintermann hingegen nicht.

82-Jähriger und 38-Jähriger bei Unfall nahe Ingolstadt leicht verletzt

Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen versuchte deshalb nach links auszuweichen und geriet so in den Gegenverkehr. Dort stieß er unmittelbar mit dem Pkw eines 82-Jährigen aus dem Landkreis Gießen frontal zusammen. Der 82-Jährige und der 38-Jährige wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 70.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Absicherung der Unfallstelle übernahm die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt und die Freiwillige Feuerwehr aus Dünzlau. (AZ)