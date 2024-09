Vermisste aus Schrobenhausen tot aufgefunden

Die Vermisste 61-Jährige aus dem Raum Schrobenhausen ist tot aufgefunden worden. Passanten sollen sie am Samstag in ihrem Pkw gefunden haben. Das teilte die Kriminalpolizei Ingolstadt mit. Laut Polizei hatte die Frau am Freitag, 6. September, gegen 16.30 Uhr ihre Wohnung in Schrobenhausen verlassen und galt seitdem als verschwunden.

Trauriges Ende der Suche in Schrobenhausen: Vermisste Frau tot aufgefunden

Die polizeilich koordinierte Suche endete mit dem Fund. Wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist, gebe es nach dem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung beziehungsweise eine Straftat. Derzeit gehe die Kriminalpolizei Ingolstadt von einem Suizidgeschehen aus. Die Öffentlichkeits-Fahndung wurde von der Polizei offiziell widerrufen.

In der Regel berichten Polizei und Medien nicht über Suizidgeschehen. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Eine Auswahl von Anlaufstellen:

Krisendienst Schwaben: Tel. 0800 / 655 3000 (kostenfrei)

KJF Klinik Josefinum, Notaufnahme: Tel. 0821/2412-0

Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg, Notaufnahme: Tel. 0821/4803-4000

Notruf: 112