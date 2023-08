Oberbayern

Das rätselhafte Verschwinden eines Lehrers: Wo ist Helmut Strigl?

In diesem Haus in Trugenhofen wohnte Helmut Strigl. An den Haustüren sind noch die Spuren der Polizeiarbeit zu sehen.

Plus Helmut Strigl wird seit fünf Jahren vermisst. Keiner bemerkte sein Verschwinden. In dem Fall ist nur eines klar: Sein Fahrer bediente sich an seinem Vermögen.

Trugenhofen ist ein oberbayerischer Weiler, wie er im Buche steht: Ab vom Schuss, grüne Wiesen, in der Mitte eine Kirche, die Gastwirtschaft hat längst geschlossen, die Vorgärten der Häuser und Höfe sind üppig und gepflegt. Ruhig und idyllisch liegt Trugenhofen im romantischen Usseltal im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 100 Menschen leben in diesem Dorf, doch einer fehlt: Helmut Strigl. Seit über fünf Jahren wird er vermisst. Die Geschichte seines Verschwindens ist rätselhaft.

Zuletzt gesehen wird Helmut Strigl im Juni 2018, fünf Monate, nachdem der beliebte Lehrer von seiner Schule in Neuburg in den Ruhestand verabschiedet worden war. In jenem Sommer klingelt der Kaminkehrer an seiner Haustür in Trugenhofen. Dort lebt der heute 69-Jährige zurückgezogen, ist ein Eigenbrötler. In die Kirche oder zum Feuerwehrfest geht er längst nicht mehr. Er pflegt keinen Kontakt zur Familie oder Kollegen. Er lässt niemanden rein, auch nicht den Kaminkehrer. Nach jener Begegnung kann sich niemand mehr erinnern, Helmut Strigl lebend gesehen zu haben. Aber keinem fällt auf, dass Helmut Strigl nicht mehr da ist.

