Vernissage im Marstallfoyer: Neuburger Kunstkreis feiert Tag der Druckkunst

Die Druckgruppe des Kunstkreises Neuburg feiert mit ihrer Vernissage im Marstallfoyer am Freitag, 7. März, um 19 Uhr den „Tag der Druckkunst“. An den Wänden hängen Werke von insgesamt elf verschiedenen Künstlern aus Neuburg, Elisabeth Waltinger ist als einziger Neuzugang frisch mit ihren Drucken dabei. Die Ausstellung besteht ausschließlich aus Radierungen. Bei diesem Druckverfahren wird das Motiv auf eine Druckplatte gekratzt (“radiert“), die anschließend geätzt wird. Im Atelier von Susanne Pohl wird den Künstlern die Technik an die Hand gegeben, den Stil und die Individualität der einzelnen Werke sind nicht untereinander abgesprochen. Die Ausstellung darf kostenfrei besucht werden (AZ)

