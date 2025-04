50 Euro, wenn der Patient nicht kommt: Fachärzte in Neuburg verlangen Gebühr

Der Termin war lange vereinbart - doch dann erscheint der Patient einfach nicht und der Arzt hat eine Lücke in seinem eng getakteten Kalender. Dass vor allem Fachärzte immer öfter versetzt werden, können auch Mediziner in der Region beobachten. Das ist nicht nur ärgerlich für andere Patienten, die teils monatelang auf einen Termin warten müssen. Auch die Mitarbeitenden in den Praxen haben mehr Arbeit und die Ärzte finanzielle Einbußen. Deshalb wird jetzt disktukriert eine Gebühr zu verlangen, wenn der Patient nicht wie vereinbart erscheint. Eine Praxis, die in der Region bereits umgesetzt wird.

