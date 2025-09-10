Pellet-Puff: Heizung in Eichstätt explodiert – Feuerwehr mit 40 Eisatzkräften vor Ort

Am Dienstag hat es in einem Wohnanwesen in Walting/Pfünz bei Eichstätt eine Verpuffung an einer Pelletsheizung gegeben. Laut Polizeiinspektion Eichstätt bemerkte der 71-jährige Bewohner des Sandwegs gegen 10:45 Uhr, dass seine Heizung nicht richtig funktionierte. Es wurde eine Störung an der Förderschnecke der Heizung festgestellt, die eine Verpuffung auslöste.

Mehr als 40 Feuerwehrleute im Einsatz.

Es wurde niemand verletzt. Zu dem Einsatz rückten drei freiwillige Feuerwehren mit rund 40 Einsatzkräften und das First Responder Team Gungolding mit vier Einsatzkräften aus. Es entstand kein Schaden. (AZ)