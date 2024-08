Auf der Jagd nach dem verschwundenen Jaguar: Eichstätter Unternehmer hat seinen Oldtimer zurück

Wolfgang Jägle liebt alte Autos. Die wertvolle Replik eines Jaguars gehört dazu. Als er ihn vor drei Jahren in eine Werkstatt nach Tschechien brachte, wo er aufbereitet werden sollte, ahnte der Eichstätter Unternehmer noch nicht, welcher Krimi damit beginnen sollte: Er führte ihn und seinen Sohn Andreas im Lauf der folgenden Jahre bis nach England, immer auf der Jagd nach dem Jaguar. Denn der Oldtimer war plötzlich verschwunden.

Schnell gerieten nicht nur der Werkstattbesitzer, sondern auch der Verkäufer, von dem Jägle den Wagen ursprünglich erworben hatte, in den Fokus. Inzwischen ist das Auto wieder da, gefunden Mitte Mai auf einem oberbayerischen Bauernhof. Doch die Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Ingolstadt in diesem Fall, außerdem will Wolfgang Jägle um sein Geld kämpfen.

Der Jaguar Typ D kam in eine Werkstatt nach Tschechien

Der Krimi begann für Wolfgang Jägle mit dem Kauf eines Jaguar Typ D Replika. Der Nachbau des Le Mans-Siegerautos von 1953 ist sehr selten und damit auch sehr auffällig. Im Januar 2021 übergab Wolfgang Jägle den Wagen, den er teilzerlegt erworben hatte, an einen ihm lange bekannten Restaurator für Oldtimer und ausgewiesenen Experten für alte Jaguar-Modelle. Der Deutsche, der in Tschechien eine Oldtimer-Werkstatt betreibt, hat für Wolfgang Jägle schon mehrere Oldtimer repariert und aufbereitet.

Als sich die Rückgabe des Wagens erst um Wochen, dann um Monate verzögerte und der Reparateur den Eichstätter über ein Jahr lang immer und immer wieder vertröstet hatte - mal war Urlaub der Grund, mal eine Krankheit, das Wetter, fehlende Ersatzteile oder auch technische Probleme - forderte Wolfgang Jägle die Rückgabe des Jaguar. Und bat auch Frank B, von dem Jägle den Wagen erworben hatte, um Vermittlung – nicht ahnend, dass auch der möglicherweise Böses im Schilde führte und das Fahrzeug zurück in seinen Besitz bringen wollte. „Er war an einer Lösung der Problematik überhaupt nicht interessiert“, erinnert sich Sohn Andreas Jägle.

Der Jaguar von Wolfgang Jägle war bei einem Pfandleiher in München gelandet

Mehrere Schlichtungstreffen mit dem Verkäufer und dem Werkstattinhaber in Tschechien verliefen erfolglos. Der Jaguar blieb verschwunden. Heute mutmaßen die Jägles, dass der Verkäufer den Wagen damals vielleicht schon wieder übernommen hatte. Denn im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Jaguar bei einem Münchner Pfandleiher gelandet und mit 100.000 Euro beliehen worden war.

Dabei wähnte Wolfgang Jägle sein Schmuckstück noch in guten Händen, als er den Wagen zum endgültigen Zusammenbau nach Tschechien verfrachtete.

Im Sommer 2022 ließ der Reparateur eine anwaltlich gesetzte Frist zur Herausgabe des Fahrzeugs verstreichen und tauchte sogar zeitweise unter. Damals wäre Wolfgang Jägle bereit gewesen, den ursprünglichen Kauf rückgängig zu machen – gegen Rückzahlung des Kaufpreises plus der Übernahme der bisher geleisteten Reparaturkosten an die tschechische Werkstatt, die sich schon auf einen fünfstelligen Betrag summiert hatten. Wieder geschah lange Zeit nichts.

Wolfgang Jägle hat Anzeige wegen des verschwundenen Jaguars erstattet

Im Juli 2023 dann erstattete Jägle Anzeige gegen den Werkstattbesitzer, zuerst in Ingolstadt, im Januar 2024 erfolgt dann auch eine Anzeige in Tschechien. Im Februar 2024 ging Andreas Jägle an die Medien und schaltete in Oldtimer-Fachzeitschriften Anzeigen, die auf das Verschwinden des Jaguars aufmerksam machen sollten. „Wir wollten den auffälligen Wagen damit unverkäuflich machen.“ Bald schon erhielten sie zahlreiche Hinweise, die auf gleich mehrere mutmaßliche Betrugsfälle hindeuteten.

Der entscheidende Hinweis erreichte die Jägles in Form eines WhatsApp-Chats, in dem der Verkäufer des Oldtimers, Frank B., dem Werkstatt-Inhaber in Tschechien mitteilt, dass der Jaguar wieder in seinem Besitz sei und er diesen nun verkaufen könne. Dazu ein Foto des Jaguar Typ C, das mutmaßlich in einer Ingolstädter Tiefgarage aufgenommen worden war. Wolfgang Jägle konnte es nicht fassen. Die Nachricht war bereits Mitte Juni 2021 geschrieben worden, also 14 Tage nach dem Termin, an dem Jägle den fertiggestellten Jaguar eigentlich aus der Werkstatt zurückbekommen sollte.

Im April verfolgten Wolfgang und Andreas Jägle selbst die Spur des Jaguars in England wo Frank B. eine Oldtimer-Manufaktur betreibt. Die beiden konfrontierten den Händler in England mit all ihren Rechercheergebnissen und setzten ihm und dem Inhaber der Werkstatt in Tschechien ein letztes Ultimatum. Der Wagen sollte spätestens bis Freitag, den 12. April, zurück in Eichstätt sein. Doch auch dieses Ultimatum verstrich. Hinzu kam, dass der Händler plötzlich abstritt, den Jaguar überhaupt verkauft zu haben. Und das, obwohl es einen schriftlichen Kaufvertrag gibt.

Der verschwundene Jaguar ist in einer Scheune bei München wieder aufgetaucht

Ende Mai tauchte das Auto schließlich dann doch wieder auf. Eine Nachfrage bei dem Münchner Pfandleiher hatte Aufschluss gegeben, wo sich der Wagen befindet – in einer Scheune auf einem Bauernhof in München-Feldmoching. Wolfgang Jägle löste den Wagen beim Pfandleiher aus. Eine einstweilige Verfügung des Verkäufers, der behauptete, der Jaguar sei gar nicht der von Wolfgang Jägle, lehnte das Gericht ab und sprach Jägle den Wagen zu. Der Jaguar hatte inzwischen andere Papiere und auch das Typenschild am Wagen selbst war ausgetauscht worden. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft. Außerdem wird Wolfgang Jägle eine Schadensersatzklage gegen den Verkäufer, gegen den Reparateur und gegebenenfalls auch gegen den Pfandleiher anstrengen, von dem Jägle seine Auslöse zurückhaben will. Und es seien Anwaltskosten, Reisekosten und Reparaturauslagen entstanden.

Der Rentner und Oldtimersammler aus Eichstätt und sein Sohn Andreas gaben all die Jahre nie auf und recherchierten auf eigene Faust. „Ohne meinen Sohn hätte ich schon lange resigniert“, gesteht Wolfgang Jägle, der sich in diesem Fall von Polizei und Justiz manchmal regelrecht verlassen fühlte. Der Wagen ist zurück in seinem Besitz. Zu Ende aber ist diese Geschichte noch lange nicht.