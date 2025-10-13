Hausärzte und Notaufnahme: So steht es um die Versorgung der Patienten

Gibt es in Ingolstadt zu wenig Ärzte? Dieser Frage musste sich Gesundheitsreferent Isfried Fischer jüngst in der Sondersitzung des Ingolstädter Stadtrats stellen. Bürgerinnen und Bürger tragen wohl immer wieder Beschwerden an die Stadträte heran, dass sie zu lange auf Termine warten müssen, so die Stadträte in der Sitzung. Deshalb hatten sie im Vorfeld der Sitzung einen entsprechenden Antrag zur Prüfung der aktuellen Lage der ambulanten Gesundheitsversorgung in Ingolstadt gestellt. Wie sieht es also aus?

Wie der Gesundheitsreferent darlegte, steht das Stadtgebiet Ingolstadt relativ gut da - sowohl was Hausärzte als auch was allgemeine Fachärzte wie Augenärzte, Orthopäden oder Frauenärzte betrifft. Eine drohende Unterversorgung besteht lediglich bei Kinder- und Jugendpsychiatern, sagte Fischer. In diesem Bereich gibt es in Ingolstadt drei Niederlassungsmöglichkeiten. Bei Hausärzten sowie Kinder- und Jugendärzten ist Ingolstadt zwar laut Statistik nicht unterversorgt, im Bereich der Hausärzte gibt es derzeit aber 3,5 Niederlassungsmöglichkeiten und im Bereich der Kinder- und Jugendärzte eine. Die Niederlassungsmöglichkeiten hängen vom Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung ab, der die ärztliche Versorgung auf Landesebene sicherstellen soll, erklärte Fischer.

Die Ingolstädter sind vergleichsweise gut mit Haus- und Fachärzten versorgt

Dass die Wartezeiten dennoch teilweise lang sind, könnte daran liegen, dass viele Menschen aus dem Umland für Arztbesuche - insbesondere bei Spezialisten - nach Ingolstadt kommen. Auf dem Land ist die Ärzteknappheit grundsätzlich größer als in Städten. Eine drohende Unterversorgung besteht laut Fischers Zahlen bei den Hausärzten im Gebiet Ingolstadt-Süd. Dieses umfasst aber nicht das Stadtgebiet, sondern Gemeinden aus den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen wie Karlskron. Im Bereich Ingolstadt-Süd sind 15 Niederlassungsmöglichkeiten vakant. Im Planungsbereich Neuburg-Schrobenhausen, das aus der Stadt Neuburg und weiteren Gemeinden des Landkreises besteht, könnten sich derzeit drei Hausärzte niederlassen, im Bereich Eichstätt sind 6,5 Plätze frei.

Das Durchschnittsalter der Hausärzte liegt in Ingolstadt mit 54,3 Jahren knapp unter dem bayernweiten Durchschnitt von 55 Jahren, referierte Fischer weiter. Besonders viele über 60-Jährige, die also bald in den Ruhestand gehen, gibt es unter den Hautärzten sowie Kinder- und Jugendärzten.

Um insbesondere dem Mangel an Kinder- und Jugendpsychiatern entgegen zu wirken, gibt es ein Förderprogramm der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, so Fischer. Zum Beispiel gibt es Zuschüsse für eine Niederlassung oder eine Praxisnachbesetzung.

Ausbau der Notaufnahme am Klinikum Ingolstadt wird geprüft

Ein weiteres bekanntes Problem ist, dass Menschen, wenn sie keinen Termin beim Arzt bekommen, unter Umständen die Notaufnahme aufsuchen. Auch hier hätten sich Bürgerinnen und Bürger über zu lange Wartezeiten beschwert oder dass das Klinikum von der Integrierten Leistelle abgemeldet sei, so einige Stadträte. Andreas Tiete, Geschäftsführer des Ingolstädter Klinikums, stellte in der Sondersitzung deshalb Zahlen und Fakten rund um die Ingolstädter Notaufnahme dar. Die Ärzte dort versorgten zwischen 100 und 160 Patienten pro Tag. 2024 waren es laut Tiete rund 25.000 ambulant und circa 23.000 stationär.

Wie Tiete erklärte, bedeute es keineswegs, dass kein Patient mehr aufgenommen werde, wenn die Notaufnahme abgemeldet sei. Jeder Patient, der vorstellig werde, werde auch behandelt. Nur Patienten, die mit dem Rettungswagen kommen, werden, wenn möglich umgeleitet. Jeder, der schwerer erkrankt oder verletzt ist, werde telefonisch angekündigt und nicht in ein anderes Krankenhaus gefahren. Die Abmeldung erfasse also nur einen Bruchteil der Patienten, betonte Tiete. Das Abmelden diene dem Abarbeiten von Fällen, werde von einem System gesteuert und dauere in der Regel nicht lange. Sie habe keine Erlösverluste für das Klinikum zur Folge. Wie Tiete ausführte, gebe es verschiedene Möglichkeiten, Versorgungsengpässe schnellstmöglich zu beseitigen.

Der Stadtrat beauftragte die Geschäftsführung des Klinikums, zu prüfen, wie der generelle bedarfsgerechte Ausbau der Notfallversorgung in Ingolstadt und der Region im Rahmen der regionalen Medizinstrategie erfolgen kann. Bereits bis Mitte 2026 sollen dazu Vorschläge für konkrete Zeit- und Finanzierungspläne vorgelegt werden. Wie angedeutet wurde, könnten sich am Ausbau eventuell auch die umliegenden Landkreise beteiligen müssen. Vor allem aus dem Landkreis Eichstätt kämen viele Patienten nach Ingolstadt, so Tiete.